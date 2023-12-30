عامل يستدرج طفلا ويعتدي عليه جنسيا في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

حررت ربة منزل بقرية "الأمل 25" التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، بلاغا اتهمت فيه عامل باستدراج نجلها الطفل القاصر والتعدي عليه جنسيا وبضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكابه الواقعة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمدعبالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني من "زيناهم.أ.م"، 40عاما، ربة منزل ومقيمة قرية الأمل 25 دائرة المركز وبرفقتها ابنها "ا"، 10سنوات، طالب بالصف الرابع الابتدائي، بقيام "حسام.ا.ع"، 18 عاما، عامل ومقيم بندر الستاموني باستدراج نجلها إلى محل عمله بالقرية والاعتداء عليه جنسيا.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بقيادة المقدم أحمد عوض، رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.