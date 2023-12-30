شاب يحرض حبيبته على الهرب في الدقهلية: "مراتي عرفي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

حرر عامل وزوجته يقيمان بقرية فيشا بنا التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية، بلاغا اتهما فيه عاملا مقيم قرية صهرجت الصغري بتحريض ابنتهما على ترك المنزل لوجود علاقة عاطفية بينهما، وبالفحص وضبط المتهم تبين زواجه من الفتاة القاصر عرفيا والتي تركت المنزل برغبتها.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد تامر يحيي، مأمور مركز شرطة أجا، بورود بلاغ من "عبدالهادي.ح.م"،52 عاما، عامل وزوجته "هدى.م.ع"، 36 عاما، ربة منزل يقيم قرية فيشا بنا بتضررهما من "أحمد.م.أ.ا"، 21 عاما، عامل ومقيم قرية صهرجت الصغرى قيامه بتحريض نجلتهما "د"، 16 عامان لا تعمل ومقيمة طرف أسرتها بذات القرية على ترك المنزل لوجود علاقة عاطفية بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة المقدم أحمد رشدي الشورى، رئيس المباحث، من ضبط المتهم بمواجهته أقر بزواجه من نجله المبلغين عرفيا وقدم عقد الزواج العرفي.

باستدعاء ابنة المبلغين قررت أنها تركت المنزل برغبتها واقرت بزواجها عرفيا من المتهم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.