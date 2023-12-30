مذابح خلفت 19 جثة.. حكاية 7 جرائم أسرية هزت الإسكندرية خلال 2023- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهدت الإسكندرية العديد من الجرائم والحوادث خلال عام 2023 الذي أوشك على الانتهاء، إلا أن الثمة الأبرز هذا العام كانت في تزايد معدلات الجرائم الأسرية التي شغلت الرأي العام المصري.

ووفقًا للمحاضر الرسمية هناك العديد من تلك الجرائم، يستعرض "الخليج 365" في السطور التالية 7 منها، تستحق أن توصف بالمجازر، إذ أسفرت عن مقتل 19 مواطنًا ما بين رجل وسيدة وطفل وهي كالتالي:

قتل 7 من أسرته رميًا بالرصاص

تصدرت جريمة ما يعرف بـ "مذبحة الإسكندرية" محركات البحث لأيام خلال العام الجاري إذ فتح مواطنًا النار على أبنائه الأربعة وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا، عدا طفل، خلال جلسة للاتفاق على الطلاق، لتقضي الدائرة 34 بمحكمة جنايات الإسكندرية بإجماع الآراء بإعدامه شنقًا.

جريمة مراكش تنتهي على طبلية عشماوي

مهما حاول الجاني لكي تبدو جريمته كاملة لن ينجح هذا ما حدث في "جريمة مراكش"، عندما قتل عامل عمته المسنة وزوجها ضربًا بعصا نحاسية وخنقًا بسلك كهربائي بعدما شاهداه أثناء محاولته سرقة نقودهما لمروره بضائقة مالية من داخل شقتها بمحرم بك، فيما قررت المحكمة إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية.

طبيب التخدير قتل والديه وبكى في المسجد

أحالت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية طبيب التخدير قاتل والديه طعنًا بسكين داخل الشقة سكنهما بمدينة فيصل في منطقة سيدي بشر إلى مستشفى الأمراض النفسية، لتوقيع الكشف الطبي عليه.

كان قسم شرطة المنتزه أول تلقى بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثتي زوجين مسنين بهما طعنات وغارقين في الدماء بالشقة سكنهما، ليتبين أن نجلهما طبيب التخدير قتلهما وجري في الشارع حافي القدمين يقرأ قرآن بصوت عال، وتوجه إلى المسجد وظل يهذي بكلمات غير مفهومة ويبكي.

جثة سيدة داخل ثلاجة في الترعة المردومة

وفي أغسطس الماضي، عثر رجال المباحث بمديرية أمن الإسكندرية على جثة متعفنة لسيدة داخل ثلاجة شقة في شارع الترعة المردومة، ليتبين أن مسجل خطر تربطه بها علاقة غير شرعية وراء ارتكابه الجريمة بالاستعانة بصديقيه، لشكه في وجود علاقة غير شرعية لها مع أشخاص آخرين ومحاولتها سرقة مبلغ مالي والمواد المخدرة التي يتعاطها.

حفيدتها سلمت القاتل المفتاح

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أسدلت محكمة جنايات الإسكندرية الستار على جريمة اشتراك طالبة وأصدقائها الثلاثة في قتل جدتها، لسرقتها بأن سلمت القاتل نسخة من مفتاح شقتها بمنطقة كرموز، لتصدر المحكمة أحكام تراوحت بين السجن 10 سنوات والإعدام للمتهمين الأربعة في الواقعة.

قتل أمه طعنًا بمطواة في الهانوفيل

قتل كهربائي والدته طعنًا بمطواة في الرقبة والظهر داخل الشقة سكنها بمنطقة الهانوفيل غربي الإسكندرية، في شهر مايو الماضي، فيما ألقي القبض عليه وبرر جريمته بسبب سوء سلوكها.

محرقة و5 جثث في المنزل رقم 7

وقبل أفول عام 2023، اصطحبت النيابة العامة في الإسكندرية علاف،38 سنة، متهم بإشعال النيران في المنزل رقم 7 بسوق الميدان، بشارع الجمرك القديم، بسبب الخلاف على الميراث.

أسفر الحريق عن أسرة كاملة مكونة هم "خالد بيومي" في العقد الخامس من العمر، وزوجته "مريم" ربة منزل، وأبنائهما "أحمد" 17 سنة، "نور" 13 سنة "رقية" 10 سنوات.