شكرا لقرائتكم خبر عن "المحكمة العربية للتحكيم" تهنئ الرئيس السيسي بثقة الشعب المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ برسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، مؤكداً ان نتيجة الانتخابات جاءت معبرة عن الثقة الكبيرة التي يوليها الشعب المصري لقيادته ووقوفه بقوة خلفها لاستمرار مسيرة الاستقرار والتنمية.

وأعرب المستشار "عبدالرازق" عن تقدير كافة أعضاء مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم لجهود الرئيس السيسي في استكمال البنية الأساسية للمحكمة وتوجيهاته المستمرة بذلك حتى تستطيع المحكمة تأدية عملها في حسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتعزيز حركة الاستثمار بين الدول العربية.