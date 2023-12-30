أحبطت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في مطار بيروت الدولي، تمكّنت أمس من احباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المخدرات قدرت بـ50 كيلوغرامًا من الكبتاغون ومواد مخدّرة مع مواطنة من الجنسية المصريّة كانت تحاول تهريبها إلى القاهرة بطريقة حديثة ومبتكرة ومحترفة.

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط محاولة تهريب 50 كيلوغرامًا من الكبتاغون ومواد مخدرة بالمطار حاولت سيدة مصرية نقلها للقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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