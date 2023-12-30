كنعان: التعايش بالمؤسسات من دون إصلاح موت لنا وللمؤسسات ولبنان

أشار أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ "عنوان انتمائنا الدولة لا المزرعة، الجيش لا الميليشيا، لبنان لا المحاور الخارجية، الإصلاح لا الفساد، المبادئ لا المحاصصة، المشروع لا الشخص".
ولفت، خلال رعايته احتفال هيئة قضاء المتن بـ"التيار الوطنيّ الحرّ"، إلى أنّ "السلطة لا تغيّرنا كما أن القمع لم يركعنا، وخضنا المعارك السياسيّة والانتخابيّة بالمتن الشمالي لنحقق الأهداف، لا من أجل مقعد أو أكثر "كترتن متل قلتن" عندما يضيع المشروع وتذوب المبادئ".
ورأى كنعان، أنّ "الشراكة بالسلطة من دون شراكة بالمشروع زواج متعة آخرته خراب والتعايش بالمؤسسات من دون إصلاح موت لنا وللمؤسسات ولبنان".
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