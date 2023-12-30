أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ باخرة "CMA CGM PALAIS ROYAL" ستصل إلى مرفأ بيروت، كأكبر باخرة ترسو فيه بتاريخه.
وفي بيان له، أشار إلى أنّه "كدلالة على المكانة المرموقة لمرفأ بيروت وتأكيدًا على المواصفات الفنية والقدرات الاستيعابية التي يتمتع بها، وكخطوة تعزز المنافسة لقطاع المرافئ اللبنانية، ستصل اليوم باخرة "CMA CGM PALAIS ROYAL" إلى مرفأ بيروت، كأكبر باخرة ترسو فيه من تاريخه، والتي يبلغ طولها 400 متر وسعتها 23000 حاوية، وهي تعد من اكبر البواخر في العالم، تعمل على الغاز الطبيعي المسال، وصديقة للبيئة".
وشدد حمية على أنّ "خطوة اليوم تمثل تجسيداً متجدداً لثقة كبريات شركات الشحن في العالم بمرفأ بيروت".
كانت هذه تفاصيل خبر حمية أعلن عن وصول باخرة إلى مرفأ بيروت "من أكبر البواخر بالعالم": تجسيدٌ لثقة كبريات شركات الشحن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.