حمية أعلن عن وصول باخرة إلى مرفأ بيروت "من أكبر البواخر بالعالم": تجسيدٌ لثقة كبريات شركات الشحن

أعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، أنّ باخرة "CMA CGM PALAIS ROYAL" ستصل إلى مرفأ بيروت، كأكبر باخرة ترسو فيه بتاريخه.

وفي بيان له، أشار إلى أنّه "كدلالة على المكانة المرموقة لمرفأ بيروت وتأكيدًا على المواصفات الفنية والقدرات الاستيعابية التي يتمتع بها، وكخطوة تعزز المنافسة لقطاع المرافئ اللبنانية، ستصل اليوم باخرة "CMA CGM PALAIS ROYAL" إلى مرفأ بيروت، كأكبر باخرة ترسو فيه من تاريخه، والتي يبلغ طولها 400 متر وسعتها 23000 حاوية، وهي تعد من اكبر البواخر في العالم، تعمل على الغاز الطبيعي المسال، وصديقة للبيئة".

وشدد حمية على أنّ "خطوة اليوم تمثل تجسيداً متجدداً لثقة كبريات شركات الشحن في العالم بمرفأ بيروت".