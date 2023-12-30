سقوط صواريخ بمحيط مستعمرة يفتاح واستهداف إسرائيلي لبلدة بنت جبيل وأطراف حولا وبليدا ومحيبيب

أفادت قناة "المنار"، بأنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارة جويًة مستهدفًا مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان. وبجسب "المنار"، سقطت صواريخ من لبنان في محيط مستعمرة "يفتاح" وصاروخ اعتراضي انفجر في أجواء ميس الجبل، فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة حولا ودبابة ميركافا استهدفت بالقذائف المباشرة أطراف بليدا ومحيبيب.

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