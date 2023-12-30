بلدية زغرتا - اهدن دعت لتوخي الحذر من خسوف الطريق في ايطو

حذرت بلدية زغرتا - إهدن الأهالي والزوار من خسوف الطريق في أيطو بعد العاصفة الاخيرة، ودعت إلى القيادة بحذر على مساحة اوتوستراد إهدن محلة قرن ايطو.

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