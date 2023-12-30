قداس على نية أطفال بيت لحم في بلدة كفرقاهل

ترأس مطران طرابلس والكوارة وتوابعهما للروم الأرثوذكس أفرام كرياكوس، صلاة الغروب وكسر الخبزات الخمس والقداس، في كنيسة القديس جاورجيوس اللابس الظفر في بلدة كفرقاهل، على نية أطفال بيت لحم، عاونه كاهن الرعية الإكونومس ميخائيل الأشقر والشماس بشاره عطالله. وخدمت جوقة الأبرشية بقيادة الشماس انطونيوس نصر بالإضافة إلى جوقة الرعية.

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