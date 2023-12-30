رئيس بلدية القاع طالب بكاثوليكي مديرا للطرق والمباني

رأى رئيس بلدية القاع بشير مطر، أنّ "لبنان بلد طائفي وفيه أعراف تقضي بتوزيع وظائف الفئة الاولى وغيرها من المراكز والمواقع على جميع الطوائف".

ولفت، خلال لقاء في بلدة القاع، إلى أنّ "على الجميع دون استثناء احترام هذه الأعراف وعدم المس بها لحين قيام دولة حديثة مبنية على الكفاءة والجدارة وتكافؤ الفرص. والمعروف بأن مدير عام الطرق والمباني مخصص لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، والمفروض عندما يبلغ المدير السابق السن القانونية للتقاعد، وزير الأشغال يكلف مديرا بالإنابة من الطائفة الكاثوليكية، ولكن الذي حصل، وزير الأشغال قام بتعيين مدير للمباني والطرق من الطائفة الشيعية بالذات، وهذا مخالف للأعراف، وهو تعد واضح على حقوقنا ويضاف الى سياسة التهميش المستمرة تجاهنا نتيجة غياب الموقف الموحد والصلب للكنيسة ووزراء ونواب وبلديات وشخصيات ومرجعيات طائفتنا، يقابلها سكوت وشهية مفتوحة، من قبل مراجع بقية الطوائف على التعديات على الحقوق في المياه والاراضي والمواقع من امين مستودع في عقارية بعلبك وصولا الى المدراء العامين".

وأضاف مطر "يستغرب البعض، عن جهل او عن حسن او سوء نية، سماع اصوات بمعظمها اصوات مسيحية تنادي بالهجرة النهائية من البلد او باللامركزية الموسعة او بالفدرالية وصولا للطلاق النهائي، عملا بالمثل القائل قالولوا ليه عم تنفخ عاللبن قلن كاويني الحليب"، مشيرًا إلى أنّه "لنسلم جدلا ان الذي حصل خطأ فالعودة عن الخطأ فضيلة. دعونا نرى فضائلكم. علينا كأبناء طائفة الروم الكاثوليك وبعيدا عن أية حسابات أخرى، العمل بجد والوقوف موقف واحد واتخاذ خطوات ناجعة وتصعيدية للحفاظ على وجودنا بهذا الوطن وفي المواقع الوظيفية التي تعود لنا".