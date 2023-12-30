هاشم: حماية وطننا تتطلب الانتباه الى خطورة نوايا الاسرائيلي لجهة اقحام وطننا في اشكاليات داخلية

رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "استمرار العدو الاسرائيلي باعتداءاته اليومية على القرى والبلدات الحدودية الجنوبية ومحاولاته لتوسعة دائرة عدوانه يؤكد الطبيعة الهمجية لهذا العدو الذي لا يتوانى عن ارتكاباته وممارساته الهمجية من غزة الى لبنان".

ولفت هاشم، بعد جولة في قرى حاصبيا وزيارته راهبات دير صيدنايا في حاصبيا، الى أن "امام يجري من تطورات في لبنان والمنطقة مع استمرار حرب الابادة التي يشنها الاسرائيلي على اطفال غزة وصولا الى القرى الجنوبية فإن حماية وطننا تتطلب الانتباه الى خطورة نوايا الاسرائيلي لجهة اقحام وطننا في اشكاليات داخلية وسجالات مفتوحة وذلك لاضعاف الموقف الداخلي".

واعتبر أن "هذا يستدعي الاقلاع عن لغة الخلافات والمصالح والتفتيش عن المساحة المشتركة واللغة الهادئة والالتفاف حول عوامل القوة لان تجربة لبنان مع الاحتلال وهمجيته اثبتت انه لا يفهم الا لغة القوة".

وأضاف "لو لم تكن هناك ارادة وطنية مقاومة لكان الاحتلال على مساحة الوطن ولهذا ما نسمعه من العدو لترجمة القرار ١٧٠١ وفق مصلحته وهو ما يدفعنا كلبنانيين الى التشبث والتمسك بعوامل القوة وعدم الخضوع لشروط العدو لانها فرصة امامنا في هذه المرحلة للتمسك بحقنا بتحرير ارضنا في مزارع شبعًا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من الغجر".