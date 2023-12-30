ادكار طرابلسي وغسان الخوري تفقدا الأبنية المتضررة في المنصورية تفاديًا لوقوعها

أعلنت اللجنة المركزية للإعلام في "التيار الوطني الحر"، أنّ "النائب ادكار طرابلسي ونائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان الخوري، وتفاديًا لكارثة جديدة في بلدة المنصورية، تفقدا أكثر من مرة خلال هذا الاسبوع المباني المتضررة من الانزلاقات الصخرية والأهالي المهددين بإخلاء منازلهم، ورافقهما مهندسون واختصاصيون بدأوا بتقييم الأضرار الحاصلة وكيفية مواجهة الأخطار المستقبلية والعمل لتأمين دراسة علمية مفصلة بالإجراءات الضرورية لتفادي كارثة محتملة، وتقديمها للهيئات الحكومية المعنية التي يتم التواصل معها لطلب المساعدة اللازمة".

وشددت على "ضرورة قيام السلطات المحليّة بواجباتها بالحفاظ على الأمن الاجتماعي للمواطنين وتطبيق القوانين دون استنسابية".