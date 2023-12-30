100 شهيد في القصف الإسرائيلي المستمر على وسط قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استشهد 100 فلسطيني على الأقل وجرح 160، خلال الساعات 24 الماضية، في القصف الإسرائيلي المستمر على مخيمات البريج والنصيرات والمغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طائرات ومدفعية الاحتلال قصفت بشكل مكثف منازل الفلسطينيين في النصيرات والمغازي والبريج، مما أسفر عن استشهاد 100 فلسطيني وإصابة المئات بجروح، فيما لازال العشرات منهم تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، كما تواصل الدبابات الإسرائيلية اقتحام ومحاصرة الأحياء السكنية في مخيم البريج، وتمنع سيارات الإسعاف من الوصول للشهداء والجرحى.