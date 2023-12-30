الاحتلال يعتقل 4860 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 4860 فلسطينياً في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك خلال عمليات اقتحام واسعة لمدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، بالإضافة إلى التنكيل بالفلسطينيين على الحواجز العسكرية، والتي تقطع أوصال الضفة الغربية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 14 فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية، لافتاً الانتباه أن الاحتلال اعتقل مئات الفلسطينيين، في قطاع غزة منذ بدء العدوان المستمر لليوم 85 على التوالي.