“اليونيسيف”: وصول شحنة لقاحات جديدة لمواجهة الأمراض القاتلة باليمن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

نيويورك في 30 ديسمبر /أ ش أ/ أعلنت منظمة الطفولة التابعة للأمم المتحدة “اليونيسيف”، وصول شحنة لقاحات جديدة إلى اليمن لدعم حملة التحصين الروتينية للأطفال لمواجهة الأمراض القاتلة.

وأوضحت المنظمة في بيان -أوردته قناة (اليمن) الفضائية اليوم /السبت/ – أنها نقلت إلى مطار عدن الدولي، أكثر من 4.5 طن من اللقاحات المنقذة للحياة للتحصين الروتيني للأطفال، بدعم من حلف اللقاح العالمي (جافي)، مؤكدة أنها تعمل بكل ما في وسعها لضمان وصول اللقاحات الروتينية إلى جميع الأطفال في اليمن.