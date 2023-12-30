بعد 85 يوما على الحرب.. حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة ترتفع إلى 21672 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، أن العدوان الإسرائيلي على القطاع خلف 21672 شهيدا منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.

وأفادت بأن 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، لافتة النظر إلى أن 312 من الطواقم الطبية استشهدوا بفعل استهدافهم المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل استهداف وقصف المستشفيات والمراكز الصحية، محذرة من حدوث المزيد من الوفيات في صفوف الجرحى والمرضى، وذلك في ظل انهيار المنظومة الصحية في معظم مستشفيات القطاع، خاصة مع نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.