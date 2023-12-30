وأفادت بأن 70% من الشهداء هم من الأطفال والنساء، لافتة النظر إلى أن 312 من الطواقم الطبية استشهدوا بفعل استهدافهم المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل استهداف وقصف المستشفيات والمراكز الصحية، محذرة من حدوث المزيد من الوفيات في صفوف الجرحى والمرضى، وذلك في ظل انهيار المنظومة الصحية في معظم مستشفيات القطاع، خاصة مع نفاذ الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 85 يوما على الحرب.. حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة ترتفع إلى 21672 شهيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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