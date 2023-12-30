حصاد عام 2023.. شخصيات رحلت عن عالمنا

ياسر رشاد - القاهرة - شهد العام 2023 رحيل العديد من الشخصيات البارزة في شتى المجالات السياسية والفنية والرياضية وغيرها.

وفي السطور التالية تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية شخصيات عربية وعالمية فارقت الحياة في هذا العام وتركت أثرا مهما خلفها.

الشيخ نواف الأحمد الصباح

عن عمر ناهز الـ86 عامًا رحل عن عالمنا أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح ، بعد ثلاث سنوات فقط من خلافته لأخيه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ليقود بلاده في ظل تغيرات كبرى في الخليج وأزمات سياسية متكررة في الدولة الغنية بالنفط

تولى مقاليد الحكم أميرا لدولة الكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020م

أبرز محطات الشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت

ولد في 25 يونيو بعام 1937، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح.

بدأ حياته السياسية في عام 1962 حيث تولى منصب محافظ منطقة حولي.

تولى حقائب وزارية منها الداخلية في 1978، والدفاع في 1988، والشؤون الاجتماعية والعمل في 1991.

تولى في عام 1994 منصب نائب رئيس الحرس الوطني، ثم منصبي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مرة أخرى عام 2003.

تولى ولاية العهد في دولة الكويت خلال شهر فبراير 2006.

تولى مقاليد الحكم أميراً للكويت بتاريخ 29 سبتمبر 2020، خلفاً لأخيه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي عن عمر يناهز 91 عاماً.

مؤسس شركة "فاغنر" شبه العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين

ووفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، توفي بريغوجين في حادث تحطم طائرة

و في 23 أغسطس 2023. ووفقًا لوزارة الطوارئ الروسية، توفي بريغوجين في حادث تحطم طائرة

وكانت الطائرة في طريقها من موسكو إلى سانت بطرسبرغ عند تعرضها للحادث، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص العشرة الذين كانوا على متنها. وذكرت وكالة الإعلام الروسية تاس المملوكة للدولة أن بريغوجين كان على قائمة الركاب على متن الرحلة.

وعلى الرغم من تحطم الطائرة، قال مسؤولون أمريكيون وغربيون آخرون "إن التقارير الاستخباراتية الأولية دفعتهم إلى الاعتقاد بأن انفجارا على متن الطائرة من المحتمل أن يكون هو الذي أسقط الطائرة في روسيا، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب الذين كانوا على متنها".

وزعمت قناة مرتبطة بفاغنر على تيليجرام أن الطائرة أسقطت من قبل الدفاعات الجوية الروسية فوق مقاطعة تفير. غير أنه تم دحض هذا الإدعاء بسبب غياب أي مسارات صاروخية مرئية في مقاطع الفيديو التي نُشرت. في 27 أغسطس تم تأكيد وفاة الركاب رسميًا من قبل لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية (SK)، بعد التحليل الجيني الذي تم إجراؤه على الرفات التي تم انتشالها من الحطام.

أُنشئت عدة أنصاب تذكارية مؤقتة لبريغوجين وأوتكين في عدة مدن باستخدام الشموع والزهور وأعلام فاغنر والمطارق الثقيلة التي تشير إلى الطريقة التي استخدمها فاغنر لإعدام الفارين من الخدمة. وانتشرت على نطاق واسع مقاطع فيديو لجنود فاغنر يصيحون أمام نصب تذكاري له.

وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر

توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، الذي أدى دورا محوريا في السياسة الخارجية الأمريكية خلال الحرب الباردة، عن عمر ناهز الـ100 عام، وقد توفي الدبلوماسي السابق الألماني المولود في منزله في ولاية كونيتيكت. ولم يذكر البيان الذي عن شركة كيسنجر أسوشيتس، وهي شركة استشارات سياسية أسسها، سبب الوفاة

معلومات عن هنري كيسنجر

ولد كسنجر في جنوب ألمانيا عام 1923، حيث كان والده مدرسا، وفرت عائلته من ألمانيا النازية.

جاءت إلى الولايات المتحدة في عام 1938، وفق مؤسسته الاستشارية.

بعد أن أصبح مواطنا أميركيا في عام 1943، خدم في فرقة الجيش الرابعة والثمانين من عام 1943 إلى عام 194

حصل على النجمة البرونزية لخدمته الجديرة بالتقدير، وكذلك انضم بعد ذلك إلى فيلق الاستخبارات المضادة في ألمانيا، حتى عام 1959"

أطلق كيسنجر عجلة التقارب بين واشنطن وكلّ من موسكو وبكين في سبعينيات القرن الماضي

حاز في 1973، تقديراً لجهوده السلمية خلال حرب فييتنام، جائزة نوبل للسلام مناصفة مع الفيتنامي لي دوك ثو

ظلّ كيسنجر حتى وفاته فاعلاً على الساحة السياسية الدولية، ولم يثنه تقدّمه في السنّ عن السفر ولقاء العديد من قادة العالم، وكان آخرهم الرئيس الصيني شي جينبينج الذي التقاه في يوليو الفائت في الصين.

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رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني

عن عمر يناهز الـ 83 عامًا توفى سيلفيو برلسكوني ميلان رئيس وزراء إيطاليا السابق والإعلامي ورجل الأعمال الذي أحب كرة القدم وتمتهن السياسة يوم الاثنين الموافق 12/6/2023، ووافت المنية سيلفيو برلسكوني بعد دخوله المستشفى لثلاثة أيام

ولد سيلفيو برلسكوني في 29/9/1936 م، وبدأ حياته كبائع للمكانس الكهربائية، كما عُرف سيلفيو برلسكوني بحبه للغناء، حيث كان يغني في الملاهي الليلية في بعض الأحيان، وأنهى سيلفيو برلسكوني تعليمه من كلية الحقوق وتخرج فيها عام 1961 م، حيث شرع في تأسيس شركة اديلنورد للإنشاءات بمدينة ميلانو.

سيلفيو برلسكوني يدخل مجال الإعلام

وأسس سيلفيو برلسكوني شركة لتجهيز القنوات التلفزيونية عرفت باسم ميدياست، تلك الشركة المحلية التي تحولت فيما بعد لإمبراطورية سيلفيو برلسكوني في مجال الإعلام، حيث تمكن سيلفيو برلسكوني من تطوير ميدياست لتصبح شركة قابضة كبيرة تضم دار نشر وجريدة يومية ونادي ميلان، حيث ضمت شركة سيلفيو برلسكوني أكبر ثلاث محطات تلفزيونية خاصة في البلاد.

الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف

عن 79 عاما وبعد صراع طويل مع المرض، توفي الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف كما أعلن الجيش الباكستانيومشرف من أبرز الشخصيات في الحياة السياسية الباكستانية، ووصل إلى الحكم عقب الإطاحة برئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب في أكتوبر 1999، قبل أن يعلن نفسه رئيساً في يونيو 2001 ويفوز في أبريل 2002 في استفتاء مثير للجدل.

وأصبح الجنرال المعتدل حليفاً مهماً للولايات المتحدة في إطار حربها على الإرهاب عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001، ونجا من ثلاث محاولات اغتيال دبّرها تنظيم القاعدة خلال سنواته التسع في السلطة.

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رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ

توفي رئيس الوزراء الصيني السابق لي كه تشيانغ إثر إصابته بأزمة قلبية وعن عمر يناهز 68 عاما بعد عشرة أشهر فقط من تركه المنصب الذي شغله لعشرسنوات منذ 2013 .

تولى رئاسة وزراء البلاد خلال الفترة من عام 2013 حتى شهر مارس عام 2023.

وولِد لي كه تشيانغ في مقاطعة آنهوي شرقي الصين، وهي منطقة زراعية فقيرة حيث كان والده مسؤولا. وأُرسل للعمل في الحقول خلال الثورة الثقافية.

وقال في عام 2020 إن 600 مليون شخص في الصين يكسبون أقل مما يعادل 140 دولارا شهريا ليثير نقاشا أوسع حول الفقر وعدم المساواة في الدخل.

رئيس مجلس النواب الليبي السابق حسين الحسيني

عن عمر يناهز 86 عاماً، توفي رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق حسين الحسيني إثر إصابته بإنفلونزا حادة استدعت نقله إلى غرفة العناية الفائقة.

وبعد مسيرة سياسية طبعتها محطات عدة أبرزها دوره الرائد في اتفاق الطائف الذي أنهى 15 عاماً من الحرب الأهلية في لبنان.

وانتخب الحسيني نائباً عن دائرة بعلبك-الهرمل في منطقة البقاع (شرق) لخمس دورات متتالية أولها في العام 1972 حتى استقالته من البرلمان عام 2008 وسط انقسام سياسي عميق أدى إلى شلل مؤسساتي في لبنان. وأعلن في العام 2018 عزوفه عن خوض الاستحقاقات النيابية، ما شكل عملياً نهاية مسيرته السياسية.

ترأس مجلس النواب في خضم الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) بين العامين 1984 و1992.

في العام 1989، لعب دوراً رئيسياً في التوصل الى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية. وينظر كثر إليه بوصفه "عراب" اتفاق الطائف وأبرز المدافعين عن استكمال تطبيقه. وصرّح مرارا أنه يحتفظ بمحاضر الجلسات التي عقدت في مدينة الطائف السعودية ولا يزال مضمونها سرياً.

السياسي الروسي المخضرم أمان تولييف

أفاد محافظ مقاطعة كيميروفو سيرغي تسيفيليف، بوفاة السياسي الروسي المخضرم أمان تولييف،

عن عمر يناهز 79 عاما توفي السياسي الروسي المخضرم أمان تولييف

وتوفي أمان تولييف، الذي كان حاكم منطقة كيميروفو من عام 1997 إلى عام 2018. ".

ولد أمان تولييف في مايو 1944 في مدينة كراسنوفودسك (تركمانباشي الآن) التابعة لجمهورية تركمانستان السوفيتية. وفي عام 1973 تخرج من معهد نوفوسيبيرسك لهندسة النقل بالسكك الحديدية، وفي عام 1988 تخرج من أكاديمية العلوم الاجتماعية. بدأ حياته المهنية كعامل في محطة سكة حديد كراسنودار -1. وبعد الانتهاء من دراسته الجامعية، انتقل إلى سيبيريا للعمل هناك. تدرج في السلم الوظيفي في مجال النقل بالسكك الحديدية. وفي عام 1985 تم تعيينه في لجنة الحزب الإقليمية في كيميروفو.

في عام 1990 أصبح عضوا في مجلس السوفيت الأعلى لروسيا الاتحادية. وفي مارس 1990، وتم تعيينه رئيسا للجنة التنفيذية الإقليمية في كيميروفو.

ترشح لرئاسة روسيا ثلاث مرات - في أعوام 1991 و1996 و2000. في عام 1993 تم انتخابه عضوا في مجلس الاتحاد (الشيوخ) عن كوزباس، ومن مارس 1994 إلى يوليو 1996 ترأس الجمعية التشريعية لمقاطعة كيميروفو. وفي الفترة 1996-1997، شغل تولييف منصب وزير التعاون مع الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة. وفي يوليو 1997، تم تعيينه رئيسا لإدارة مقاطعة كيميروفو. وفي أكتوبر من نفس العام فاز في انتخابات رئيس كوزباس وحصل على 95٪ من الأصوات.

وفي أبريل 2001، أعيد انتخابه لهذا المنصب. وفي عامي 2005 و2010، وبناء على طلب الرئيس الدولة، تم تمديد صلاحياته لمدة خمس سنوات أخرى. وفي عام 2015، فاز مرة أخرى في انتخابات حاكم المقاطعة، حيث حصل على 96.69% من الأصوات. في أبريل 2018، بعد حريق في مركز للتسوق في كيميروفو، والذي أسفر عن مقتل 60 شخصا، استقال تولييف من منصبه.

رئيس وزراء مصر السابق شريف إسماعيل

عن عمر ناهز 68 عاما توفي شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الأسبق

سيرته الذاتية

ولد شريف إسماعيل في السادس من يوليو تموز 1955، وكلفه السيسي بتشكيل الحكومة في 12 سبتمبر أيلول عام 2015.

وكان قد شغل قبل تشكيله الحكومة منصب وزير البترول والثروة المعدنية في حكومة حازم الببلاوي، واستمر وزيراً للبترول ضمن حكومتي إبراهيم محلب الأولى والثانية.

تقدم إسماعيل باستقالته في الخامس من يونيو حزيران 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتأدية السيسي اليمين لفترته الرئاسية الثانية في الثاني من يونيو 2018.