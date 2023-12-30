شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المستشار بهاء ابوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024 ، متمنياً له دوام التوفيق والسداد.

وجاء في نص البرقية : فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نتقدم لسيادتكم باسمى آيات الشكر والتقدير لشخصكم الكريم.

"أيام ونستقبل عام جديد نتمني فية أن يعزز ويسدد خطاكم ، في خدمة وطنكم الغالي مصر ، مؤكدين أن ماقدمتموه محفور في سجلات التاريخ بحروف من نور .

واضاف ابوشقة وبمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة يطيب لي، أن أتقدم إلى سيادتكم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة العام الميلادي الجديد" ، داعياً المولي عز وجل أن يعز فيه الوطن ، وأن يجعلة عام ازدهار نجنى فيه ثمار سنوات البناء والتنمية... وان تظل مصر آمنة مستقرة تحت قيادتكم الحكيمه الرشيدة.