شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد مجلس النواب التشريعى 2023.. أقر 188 قانونا بإجمالى 1774 مادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مجلس النواب مهامه التشريعية خلال عام 2023 بنفس وتيرة العمل التي بدأ بها فصله التشريعي الحالي في يناير 2021 بهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة والمواطن بما يتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة التي أسس قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكانت أولى أهداف المجلس تكوين بنيان تشريعي متكامل يحقق الغايات المنشودة منه.. ففي عام 2023 أقر المجلس عدداً من القوانين بلغت نحو (188) قانون، بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1774) مادة، وكان أبرز القوانين التي أقرها المجلس ما يلي:

• قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.



• قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية. • قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

• قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.



• قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. • قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.• قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

• قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.



• قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. • قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

• قانون إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.

• قانون تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

• قانون دعم صندوق قادرون باختلاف.

• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

• قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.



• قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. • قانون تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

• قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

• قانون تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020.

• قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

• قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات (تشديد عقوبة التحرش والتنمر والتعدي على الغير).

• قانون تعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.



• قانون نقابة التكنولوجيين. • قانون نقابة التكنولوجيين.

• قانون تقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

• قانون استثناء قيد بعض الشركات غير المملوكة للمصريين أو المملوكة لهم بنسبة تقل عن ٥١٪ من بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.