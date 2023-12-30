الجيش الإسرائيلي: 431 عسكريًا جريحًا لا يزالون يتلقون العلاج بالمستشفيات بينهم 44 في حالة صعبة

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنّ "431 عسكريًا جريحًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 44 في حالة صعبة".
وتستمر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في وقت تصرّ فيه الفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار بشكل شامل من أجل أي عملية لتبادل الأسرى، حيث تواصل التصدي للتوغل البري الإسرائيلي.
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