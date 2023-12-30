14 قتيلًا بينهم طفلان و108 جرحى في ضربة أوكرانية على بيلغورود وبوتين وجّه السلطات لتقديم المساعدات

قتل 14 شخصًا وأصيب 108 بجروح في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية غداة وقوع هجمات على أوكرانيا.

وقالت الوزارة الروسية: "بحسب آخر المعلومات، قتل 12 شخصاً بالغاً وطفلين في بيلغورود. وأصيب 108 أشخاص بجروح، بينهم خمسة عشر طفلاً".

بدوره، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أُبلغ" بالهجوم الأوكراني على مدينة بيلغورود

وأكّد أنّه وبتكليف من الرئيس الروسي توجه فريق من وزارة الصحة الروسية، بالإضافة إلى مجموعة من وزارة الطوارئ الروسية، إلى بيلغورود لتقديم المساعدة للضحايا.