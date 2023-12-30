السلطات الروسية أكّدت أنّ الهجومي الأوكراني على بيلغورود "لن يمر دون عقاب"

أكدت السلطات الروسية، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أنّ الهجوم الأوكراني على بيلغورود "لن يمر دون عقاب".

وفي وقت سابق، قتل 14 شخصًا وأصيب 108 بجروح في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية غداة وقوع هجمات على أوكرانيا.

وقالت الوزارة الروسية: "قتل تسعة بالغين وطفل في بيلغورود بقصف للجيش الأوكراني"، مضيفة أنّ 45 آخرين أصيبوا، بينهم أربعة أطفال. وأظهرت صور نشرتها السلطات سيارات تشتعل فيها النيران ومبان نوافذها مكسورة.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "أُبلغ" بالهجوم الأوكراني على مدينة بيلغورود

وأكّد أنّه وبتكليف من الرئيس الروسي توجه فريق من وزارة الصحة الروسية، بالإضافة إلى مجموعة من وزارة الطوارئ الروسية، إلى بيلغورود لتقديم المساعدة للضحايا.