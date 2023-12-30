الدفاع السورية: العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا استهدف جنوب حلب وأسفر عن خسائر مادية

أعلنت وزارة الدفاع السورية، أنّ "العدو الإسرائيلي نفذ عدوانًا جويًا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية، مستهدفًا عددًا من النقاط جنوب مدينة حلب، وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب.