"القسام": أوقعنا قوة راجلة داخل مبنى في حي التفاح في كمين محكم وأسقطنا أفرادها بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام"، في بلاغ، "أننا أوقعنا قوة راجلة داخل مبنى في حي التفاح في كمين محكم وأسقطنا أفرادها بين قتيل وجريح".
وفي السياق، أشارت إلى "استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة".
وفي وقت سابق، كشفت "القسام" عن عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي في غزة، كما أكّدت قصف تجمع لجنود وآليات الجيش في شرق خزاعة جنوب قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون.
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