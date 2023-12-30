إلغاء رحلات قطارات "يوروستار" من وإلى لندن ليوم السبت بسبب فيضان على أحد الخطوط

أعلنت شركة "يوروستار"، عن إلغاء كلّ رحلات قطاراتها من وإلى لندن السبت بسبب فيضان على أحد الخطوط.

وأوضحت الشركة أنّه "بسبب فيضان في نفق على الخطّ الفائق السرعة بالقرب من لندن، اضطررنا لإلغاء كلّ رحلات القطارات على الخطّ من لندن وإليها يوم السبت 30 كانون الأول".

ومن شأن قرار الإلغاء هذا الذي يأتي في نهاية أسبوع هي من الأكثر ازدحاما بالرحلات في السنة أن يعرقل تنقّل آلاف الركاب.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاء رحلات نحو 15 من قطاراتها بسبب فيضانات في سكك حديد في جنوب إنكلترا.

وأفادت شركة "يوروستار" بأن هذه الإلغاءات ناجمة عن "فيضانات في نفقين" بين محطة سانت بانكراس الدولية التي تنطلق منها وتصل إليها قطاراتها ومحطة إبسفليت في جنوب شرق إنكلترا.