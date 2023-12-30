الجيش: توقيف 66 مطلوبًا وضبط ممنوعات ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "بتاريخ 30/ 12/ 2023، ضمن إطار التدابير الأمنية التي يواصل الجيش القيام بها في مختلف المناطق اللبنانية، نفذت وحدات عسكرية عمليات دهم أوقفت بنتيجتها 66 مطلوبًا وضبطت كمية من حشيشة الكيف وعددًا من السيارات والدراجات النارية المسروقة ومبالغ مالية مزورة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية".
وأكدت المديرية، أن "المضبوطات لا وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص"، مشددةً على "ضرورة امتناع المواطنين عن إطلاق النار ولا سيما في فترة الأعياد، تحت طائلة الملاحقة القانونية".
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