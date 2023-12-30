نظّم مركز جبل لبنان في "​حركة الشبيبة الأرثوذكسية​"، ريسيتالًا ميلاديًا في ​الشياح​، حمل عنوان: "بهاللّيلة البهيّة"، أداء جوقة الصغار في المركز (أسرتي الطفولة والإستعداديين)، بحضور راعي أبرشية جبل لبنان للروم الأرثوذكس المطران سلوان موسي. من جهته، أشار المطران موسي إلى أنّه "حيث تكثر الخطيئة هناك تكثر النّعمة"، لافتًا إلى أنّ "الحياة مليئة بالتّوتّرات ولكنّ ​المسيح​ معنا، ونحن خُلقنا على صورته ووجهه موجود فينا، كي نصبح بالفعل مخلصين، من خلال خدمتنا في هذا العالم وعبر رسالتنا وشهادتنا".

كانت هذه تفاصيل خبر حركة الشبيبة الأرثوذكسية نظمت ريسيتالًا ميلاديًا بعنوان "بهالليلة البهيّة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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