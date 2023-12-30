وديع الخازن: أتمنّى مع إنطلاقة السنة الجديدة أن يُصبح الشغور الرئاسي والفراغ الدستوري وراءنا

أمل الوزير السابق وديع الخازن، أن "تحمل السنة الجديدة فجر الخلاص للبنان، وسلاماً وإستقرار للجنوب اللبناني، ولغزة وسائر فلسطين والعالم العربي، وأن تعود مصلحة المواطنين وحقوقه وكرامته عندنا لتحتل الأولوية في السياسة".
وذكّر الخازن، بـ"الخطر الأمني المُحدق على الجنوب وأبنائه، وبالأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون، وتَوْقهم جميعًا إلى إستقرار إفتقدوه في وطن لم يؤمِّنْ لهم، إلى اليوم، أبسطَ حقوقِهم".
وتمنّى أن "يُصبح الشغور الرئاسي والفراغ الدستوري وراءنا"، داعياً المجلس النيابي، مع إنطلاقة السنة الجديدة، إلى "الإسراع في انتخاب الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية مع بداية هذه السنة الجديدة، والتوافق على شخصية تحظى بثقة اللبنانيين وأصدقاء لبنان، تنجح في مَهمّة إستعادة الوحدة الوطنية وبعث الحياةَ في عروق كل مؤسساتنا وإدارتنا لإعادة بناء دولة نريدها سيّدة، عادلة، وفيّة لتضحيات اللبنانيين".
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