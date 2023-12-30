"النشرة": غارات إسرائيلية تطال كفركلا والعديسة واستهداف سيارة تابعة لبلدية يارون

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن غارتين إسرائيليتين على بلدة كفركلا وغارة بين بلدتي العديسه وكفركلا". هذا، واستهدف مسيّرة إسرائيلية سيارة "بيك آب" تابعة لبلدية يارون.

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