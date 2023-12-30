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أضر بـ20 ملياراً.. استرداد المدان الهارب "أحمد عبدالله كسار" من تركيا

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للنزاهة، ورد لـ الخليج 365، انها "استردت المدان الهارب (أحمد عبد الله كسار) من السلطات التركية"، مبينة أن "المسترد مدان بجريمة الإضرار العمدي بقرابة (٢٠) مليار دينار من المصرف الزراعي في الأنبار".

وأشارت إلى أن "المدان اقترف الجريمة عندما كان يعمل موظفاً في المصرف الزراعي - فرع الفلوجة".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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