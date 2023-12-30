انت الان تتابع خبر المرصد السوري: مقتل "مسلحين عراقيين وإيرانيين" بغارات إسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب المرصد، فإن 4 من القتلى سوريين و15 من جنسيات غير سورية من ضمنهم 6 من جنسية عراقية، وبينهم 4 جثث متفحمة.

واستهدفت 9 غارات، حسب المرصد، "نقاط تابعة للميليشيات الإيرانية في المربع الأمني الإيراني قرب دوار الهجانة، ونقاط في الفوج 47 في بادية مدينة البوكمال".



وقال المرصد إن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 18 مصابا من الميليشيات بعضهم بحالات خطيرة.