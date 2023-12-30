انت الان تتابع خبر في ريال مدريد.. حل لغز مبابي ووالدته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2024، في الوقت الذي يريد فيه ريال مدريد استغلال ذلك في التوقيع معه مجانا خلال كانون الثاني المقبل.

ووفقا لشبكة "ديفنسا سنترال"، فإن مبابي ووالدته فايزة العماري سبق أن سألا فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، عن هوية مدرب الميرنجي في الموسم المقبل، قبل التوقيع على العقود.



وأشارت الشبكة إلى أن إعلان ريال مدريد، أمس الجمعة، عن تجديد عقد أنشيلوتي حتى صيف 2026، قد حل لغزا بحث مبابي ووالدته عن إجابة له، قبل اتخاذ القرار النهائي بالتوقيع مع الميرنجي.

وأوضحت الشبكة الإسبانية أن قرار التجديد لأنشيلوتي يمنح المزيد من الاستمرارية للمشروع الحالي في ريال مدريد، ويدعمه لتحقيق نتائج رياضية جيدة.