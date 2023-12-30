تركيا تعتقل العشرات للاشتباه في صلتهم بـ«داعش»

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا أن السلطات التركية اعتقلت 189 شخصاً في 37 إقليماً، اليوم السبت، للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف الوزير التركي، في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، أن عمليات الاعتقال تمت ضمن عمليات متزامنة في ولايات بينها العاصمة أنقرة، ومدينتي إسطنبول وإزمير.

وتابع قايا أن العملية حملت اسم «الأبطال ـ 38».

وجاء تصريح الوزير التركي بعد مرور يوم على اعتقال السلطات التركية 32 شخصاً مشتبها بهم، بينهم 3 قياديين في تنظيم «داعش» الإرهابي، كانوا يستعدون لمهاجمة منشآـ ومصالح أجنبية في تركيا.

وتشن قوات الأمن التركية، من حين لآخر، مداهمات لملاحقة عناصر تنظيم داعش المتطرف الذي سبق أن أعلن مسؤوليته عن أعمال إرهابية في تركيا أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.