عشرات القتلى والجرحى في قصف استهدف مدينة روسية

ابوظبي - سيف اليزيد - قتل عشرة أشخاص وأصيب 45 آخرون بجروح في هجوم أوكراني، اليوم السبت على مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.

وقالت الوزارة، على تطبيق تلغرام "قتل تسعة بالغين وطفل في بيلغورود بقصف للجيش الأوكراني"، مضيفة أنّ 45 آخرين أصيبوا، بينهم أربعة أطفال.

وأظهرت صور نشرتها السلطات سيارات تشتعل فيها النيران ومبان نوافذها مكسورة.

كانت حصيلة سابقة أفادت بسقوط ثلاثة قتلى في بيلغورود، وفقا لما نقله فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود.

آثار قصف على بيلغورود

وفي منطقة بريانسك المتاخمة لأوكرانيا، تعرضت قريتا «كيستر» و«بورتشيفو» للقصف، ما أدى إلى مقتل «طفل من مواليد 2014»، بحسب حاكمها ألكسندر بوغوماز.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 32 طائرة مسيّرة أوكرانية بالإجمال في مناطق بريانسك وكورسك وأوريل إلى شمال الحدود مع أوكرانيا وكذلك في منطقة العاصمة موسكو.

تقع بيلغورود على بعد 80 كيلومتراً إلى شمال مدينة خاركيف الأوكرانية.