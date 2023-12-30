نيودلهي: زيارة وزير الخارجية الهندي لروسيا أتاحت تعزيز الشراكة الثنائية

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الهندية، اليوم السبت، إن زيارة وزير الخارجية سوبرامانيام جيشانكار إلى روسيا خلال الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر؛ أتاحت مناقشة الشراكة الثنائية وفرص تعزيزها.



ووفقا للبيان، فإن زيارة كبير الدبلوماسيين الهندي إلى روسيا أتاحت فرصة لمراجعة التعاون الثنائي المستمر والنظر في سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين البلدين، بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية الهندية اليوم.

وأشار البيان إلى أن "العلاقات الهندية الروسية ظلت قوية وثابتة بناءً على التقارب الاستراتيجي والمصالح الجيوسياسية والتعاون متبادل المنفعة بين البلدين".

وقال البيان "تم التوقيع خلال الزيارة على ثلاث وثائق تتعلق بمحطات كودان كولام للطاقة النووية ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الأدوية والرعاية الصحية وبروتوكول بشأن مشاورات وزارة الخارجية".