فرنسا تنشر 90 ألف ضابط في أنحاء البلاد عشية رأس السنة خوفا من التهديدات الإرهابية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات الفرنسية تعبئة حوالي 90 ألف ضابط شرطة في جميع أنحاء البلاد، عشية رأس السنة، لأن مستوى التهديدات الإرهابية "عالٍ جدًا".

وذكر رئيس المخابرات المحلية سيلين بيرثون - وفق ما نقلته شبكة "يورونيوز" الأوروبية - أنه من بين 90 ألف شرطي منتشرين، سيكون هناك حوالي 6000 في باريس.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن العاصمة الفرنسية هي المكان الذي من المتوقع أن يحضر فيه أكثر من 1.5 مليون شخص الاحتفالات المحيطة بشارع الشانزليزيه الشهير.

وأشار دارمانين - في مؤتمر صحفي - إلى وجود "تهديد إرهابي كبير للغاية وهذا يرجع جزئيا إلى "ما يحدث في إسرائيل وفلسطين".

وقال دارمانين إن الشرطة ستستخدم للمرة الأولى طائرات بدون طيار لضمان الأمن، كما سيتم نشر عشرات الآلاف من رجال الإطفاء و5000 جندي.

وستتمحور احتفالات ليلة رأس السنة في باريس حول دورة الألعاب الأولمبية في باريس لعام 2024 وستتضمن مجموعات منسقي الموسيقى والألعاب النارية وعروض الفيديو على قوس النصر.

وقد تم تسليط الضوء على التحدي الأمني ​​الذي يسبق الألعاب الأولمبية عندما قُتل سائح في هجوم بسكين بالقرب من برج إيفل في الثاني من ديسمبر.

كما أن الهجمات واسعة النطاق مثل الهجوم الذي وقع في باتاكلان عام 2015، عندما اقتحم متطرفون مسلحون قاعة الموسيقى وأطلقوا النار على شرفات المقاهي، ما أسفر عن مقتل 130 شخصا ــ تلوح في الأفق أيضا في الذاكرة الفرنسية الجماعية.