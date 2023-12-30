إصابة 11 شخصًا بينهم أجانب في حادث على صحراوي قنا



محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي:

أصيب 11 شخصًا بينهم أجانب، اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الشيخ علي، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي في قرية الشيخ علي، مركز نجع حمادي.

وأسفر الحادث عن إصابة 11 شخصًا بينهم أجانب جار نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الشيخ علي في نجع حمادي.

تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.