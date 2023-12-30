الاحتلال يؤكد مقتل ضابطين اليوم خلال المعارك في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل ضابطين خلال المعارك في قطاع غزة ليرتفع عدد قتلاه منذ العملية البرية إلى 170 ومنذ بداية الحرب إلى 504.

فيما تشير تقارير إعلامية إلى أن القتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي هما رائد بكتيبة الهندسة بلواء جولاني قُتل في معارك وسط غزة، و ضابط برتبة نقيب في سرية جفعاتي (سرية النخبة في جفعاتي)، قضى متأثرا بإصابته في معارك جنوبي القطاع.

بينما نقلت صحيفة "رويترز" البريطانية عن الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تصريحات تشير إلى مقتل جندي إسرائيلي في غارة جوية إسرائيلية بعد محاولة فاشلة لتحريره.

كذلك قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن 431 عسكريا يتلقون العلاج بينهم 44 في حالة حرجة.