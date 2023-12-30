حدث في 8 ساعات| قرار مهم بشأن 7 سلع استراتيجية.. وتعليمات جديدة لسفر من هم أقل من 18 عاماً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها اعتماد وزير الصحة خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد بالمحافظات، واعتماد أكبر حركة "تنقلات" في تاريخ جنوب القاهرة للكهرباء.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

ببنها السكر والزيت.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

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بالأسماء.. اعتماد أكبر حركة "تنقلات" في تاريخ جنوب القاهرة للكهرباء

أصدر المهندس مدحت فودة، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قرارات تضمنت حركة تنقلات واسعة بين القيادات تعتبر الأكبر منذ توليه رئاسة الشركة قبل عام ونصف العام من الآن.

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السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي - تفاصيل المناقشات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

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من يناير المقبل.. مصر للطيران: تعليمات جديدة لسفر من هم أقل من 18 عاماً

أعلنت شركة مصر للطيران، أنه اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، لن يُسمح للقصر (أقل من 18 عامًا) بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم، وذلك بناء على تعليمات وصلت إلى الشركة وسوف يتم تطبيقها مع بداية العام على كل شركات الطيران العاملة بالمطارات المصرية.

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وزير الصحة يعتمد خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد بالمحافظات

اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبي لاحتفالات المصريين برأس السنة الميلادية.

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