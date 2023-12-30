"خناقة الجيران تحولت لمذبحة".. شاب يقتل شقيقين ويصيب آخرين في أسيوط



محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أحال المحامي العام لنيابات شمال أسيوط الكلية، شابًا يبلغ من العمر 23 عامًا، إلى محكمة الجنايات، متهمًا بقتل شقيقين وإصابة شقيقهما وشقيقه في مشاجرة بقرية موشا بمركز أسيوط.

وجاء في قرار الإحالة أن المتهم "حسين . أ . ع" 23 عامًا، في يوم 19 يونيو 2023، استغل نشوب شجار بين المجني عليهم "رضا. م" و شقيقه "إسلام. م" وأصاب شقيقهما "مصطفى. م" كما أصاب "حسن. أ" شقيق المتهم، واستقدم سلاحًا ناريًا، وأطلق أعيرة نارية، مما أدى إلى مقتل المجني عليهم الأول والثاني، وإصابة شقيقهما الثالث، وشقيقه الرابع.

ووجهت النيابة العامة للمتهم، تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والإصابة الخطأ.

وتوصلت تحريات معاون مباحث مركز شرطة أسيوط، إلى أن المتهم كان على خلاف سابق مع المجني عليهم الثلاثة، بسبب تشاجرهم مع شقيقه الرابع، فقرر المتهم الانتقام منهم، واستقدم سلاحًا ناريًا، وقام بإطلاق أعيرة نارية، مما أدى إلى قتلهم وإصابة شقيقه.