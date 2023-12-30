محرقة سيارات و6 جثث تحت الأنقاض.. أحداث تصدرت حصاد 2023 بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

شهدت محافظة البحيرة خلال العام 2023 عدد من الأحداث الهامة، تباينت فيها المشاعر ما بين الفرح والآلام.

في يوم الجمعة 10 فبراير لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 23 آخرين، في حادث انهيار منزل من 4 طوابق في منطقة أبو الريش بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، إثر انفجار أنبوبة غاز في مخزن غير شرعي

في 19 أغسطس وصل أحمد دومة، غادر الناشط السياسي أحمد دومة محبسه إلى مقر منزله في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وسط احتفالات بالطبل والمزمار البلدي، عقب الإفراج عنه بعفو رئاسي، ضمن القرار الرئاسي رقم 348 لسنة 2023.

في 23 أكتوبر وقع حادث مروع على صحراوي البحيرة، بين أتوبيس لنقل الركاب، وعدد من السيارات، أسفر عن مصرع 32 شخصًا وإصابة 57 وتفحم 22 سيارة.