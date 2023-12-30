شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربي الناصري: مقترح مصر بوقف الحرب في غزة دعوة للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الناصر، مقترح مصر بشأن وقف الحرب فى غزة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، مشددا على أن جميع القوى السياسية والأحزاب المصرية تقف خلف القيادة السياسية وتدعمها بقوة فى موقفها الرافض لتهجير الشعب الفلسطينى.

وقال "أبو العلا" فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن مقترح مصر بوقف العدوان على غزة هو مقترح يضمن السلام لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، مؤكدا أن حل القضية الفلسطينية لن يتم إلا بالعودة إلى المرجعية الدولية والتى أكدت على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967.

وأعلن رئيس الحزب العربى الناصرى، رفضه التأم للتصريحات الصادرة عن وزير الدفاع الإسرائيلى السابق، أفيجدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" الإسرائيلى، والتى يتحدث فيها عن تهجير حوالى مليون ونصف المليون من سكان غزة سيغادرون القطاع إلى سيناء المصرية، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات مرفوضة شكلا ومضمونا، مؤكدا أن ملف التهجير مرفوض بالنسبة لمصر سواء على المستوى الرسمى أو الشعبى.

وأشار إلى أن مصر تدعم القضية الفلسطينية بأشكال متعددة، وأنها قدمت مساعدات وعملت على وقف العدوان وتنفيذ هدنة إنسانية لدعم الشعب الفلسطينى.