أشار الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، خلال اتصال مع المسشار الألماني أولاف شولتس، أنّه يجب إزالة تهديد "حزب الله" من الحدود الشمالية، وأن إسرائيل لا يمكنها أن تسلّم بهذا "التهديد"، وللمجتمع الدولي دور مهم يؤديه في هذه المسألة.
وكشف غانتس عن ذلك في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أوضح "أنني شكرته على دعمه المستمر ودعم ألمانيا ككل لإسرائيل في هذه الأوقات الصعبة، وعلى الجهد المهم الذي تستثمره ألمانيا في الدفع نحو عودة" الأسرى.
كانت هذه تفاصيل خبر غانتس خلال اتصال مع شولتس: يجب إزالة تهديد "حزب الله" وللمجتمع الدولي دور مهم يؤديه بهذه المسألة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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