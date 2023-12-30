فريد البستاني: سنة 2024 هي سنة المواجهة الحتمية بين مشروعيّ التعطيل والإصلاح

أمل رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النائب فريد البستاني، أن "يعطي العام الجديد أملا الى اللبنانيين وستكون سنة المواجهة الحتمية بين مشروعيّ التعطيل والإصلاح".

ولفت إلى أنّه "تنقضي سنة التحديات والتعثّر المفتعل رئاسيا وإصلاحيا، وتطلّ السنة العتيدة بمزيج من الخوف والأمل: الخوف من قدرة التعطيليين على تعميق الأزمة عبر مواصلة إحباط المحاولات الإصلاحية الجادة سياسيا واقتصاديا؛ والأمل بالتأسيس على محطات مضيئة على ندرتها، من أجل فرض الإصلاحات بقوّة القانون والحاجة، بالتعاون الصادق مع البقية الباقية من الإصلاحيين".

وشدد البستاني على أنّ "سنة 2024 هي سنة المواجهة الحتمية بين مشروعيّ التعطيل والإصلاح، وهي لنَا سنة التأسيس لإعادة الأمل إلى اللبنانيين، عَسانا نُصيب مع الصادقين".