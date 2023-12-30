سلطات روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن لبحث الهجوم الأوكراني على مدينة بيلغورود

طلبت سلطات روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الهجوم الأوكراني على مدينة بيلغورود، وفق ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "تاس" الروسية.
وشددت على أنّ "الهجوم الإرهابي في بيلغورود سيكون موضوع تحقيق في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث أن روسيا طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن".
وفي وقت سابق، قتل 14 شخصًا وأصيب 108 بجروح في هجوم أوكراني على مدينة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود، بحسب ما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية غداة وقوع هجمات على أوكرانيا.
وقالت الوزارة الروسية: "بحسب آخر المعلومات، قتل 12 شخصاً بالغاً وطفلين في بيلغورود. وأصيب 108 أشخاص بجروح، بينهم خمسة عشر طفلاً".
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