الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابطين أحدهما رائد بكتيبة بلواء غولاني والآخر قائد فريق بدورية جفعاتي في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل ضابطين أحدهما رائد بكتيبة الهندسة بلواء غولاني والآخر قائد فريق في دورية جفعاتي في غزة.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنّ "431 عسكريًا جريحًا لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، بينهم 44 في حالة صعبة".
وتستمر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في وقت تصرّ فيه الفصائل الفلسطينية على وقف إطلاق النار بشكل شامل من أجل أي عملية لتبادل الأسرى، حيث تواصل التصدي للتوغل البري الإسرائيلي.
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