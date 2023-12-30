"حماس" ندّدت ببيع واشنطن ذخائر لإسرائيل: مشاركة فعلية في حرب الإبادة ضد المدنيين العزّل في غزة

أعربت حركة "حماس"، في بيان، عن "تنديدها لبيع الولايات المتحدة ذخائر ومعدات عسكرية بقيمة 147,5 مليون دولار الى إسرائيل"، معتبرةً أن "تزويد الإدارة الأميركية للاحتلال مجدداً بقذائف مدفعية مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في غزة".
ولفتت الحركة، الى أن "قرار الإدارة الأميركية بيع ذخائر مدفعية من العيار الثقيل لكيان الاحتلال الصهيوني في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيشه الإرهابي على المدنيين في قطاع غزة تأكيد فعلي على الرعاية الكاملة لهذه الحرب الإجرامية، وتبنّي إدارة بايدن ودعمها لكافة المجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال من قتلٍ للأطفال والمدنيين وتهجير قسري للسكان وتدمير لكل مظاهر الحياة المدنية في قطاع غزة".
وكانت قد أعلنت الإدارة الأميركية، أمس الجمعة، أنها "وافقت بشكل طارئ، من دون المرور بالكونغرس، على بيع ذخائر مدفعية من مخزون الجيش الأميركي لإسرائيل تتضمن قذائف من عيار 155 ملم ومعدات أخرى".
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