شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: روسيا ستخسر 500 ألف جندي في أوكرانيا بحلول 2025 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتقد بريطانيا أن روسيا سوف تتكبد أكثر من نصف مليون جندي ما بين قتيل ومصاب في غزوها ضد أوكرانيا بحلول 2025، في حال استمرت الخسائر البشرية بهذا المعدل.

ووفقا لآخر تحديث استخباراتي أصدرته وزارة الدفاع البريطانية، ارتفع متوسط العدد اليومي للمصابين أو القتلى من القوات الروسية إلى 300 في اليوم على مدار 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وجاء في التحديث أن الزيادة تعكس بشكل شبه مؤكد تدهور وضع القوات الروسية وتحولها إلى "جيش منخفض الجودة لديه قدرة عالية على الحشد الكمي منذ "التعبئة الجزئية" لقوات الاحتياط في سبتمبر 2022"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

الحرب الأفغانية السوفيتية

وأضاف التقرير أن الأمر سوف يستغرق من روسيا ما بين خمس إلى عشر سنوات لإعادة بناء مجموعة من الوحدات العسكرية المدربة بشكل عالي وذات خبرة.

وشبه وزير الدفاع جرانت شابس حجم القتلى والمصابين بالحرب الأفغانية السوفيتية التي استمرت تسع سنوات عندما تكبدت روسيا 70 ألف قتيل.

وكتب في منشور عبر منصة إكس/ تويتر سابقا/، "في حرب (فلاديمير) بوتين غير المجدية، إذا استمرت الخسائر البشرية بالمعدل الحالي حتى العام المقبل، وبحلول 2025 سوف تكون روسيا خسرت أكثر من نصف مليون جندي بين قتيل وجريح على مدار ثلاث سنوات من الحرب".