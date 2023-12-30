شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة بابوبا غينيا الجديدة اليوم السبت، وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفادت الهيئة أن مركز الزلزال كان على بعد 66 كيلومترا جنوب غرب مدينة بانجونا، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن وقوع ضحايا أو خسائر مادية.

زلزال جزر فيجي

سبق وضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر الأربعاء الماضي، جزر فيجي الواقعة جنوب المحيط الهادي.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الهزة وقعت جنوب جزر فيجي على عمق 537.2 كيلومتر.